Des oeuvres sont exposées lors de ce colloque. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – L’Association d’amitié Canada – Vietnam a tenu samedi 1er février un colloque intitulé "Parti communiste du Vietnam: 90 ans de réussite et de solidarité internationale" pour marquer le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février 1930).

Lors du séminaire, Louis Lang - représentant du Parti communiste du Canada a adressé ses félicitations au PCV et au peuple vietnamien, affirmant que ce colloque était une bonne opportunité pour rechercher et étudier le rôle du PCV dans la société moderne, notamment dans l'organisation, le rassemblement de la population et le règlement des problèmes sociaux.

Louis Lang a déclaré que les relations entre les peuples vietnamiens et canadiens étaient consolidées grâce aux visites au Vietnam des Canadiens, au développement des relations bilatérales dans divers domaines, et en particulier, aux contributions des étudiants vietnamiens au Canada.

Philip Fernandez, membre de l’Association d’amitié Canada – Vietnam, membre du Parti communiste du Canada, a souligné le rôle de direction indispensable du PCV dans les acquis du Vietnam, en précisant que le pays était désormais l'un des pays asiatiques ayant une croissance économique stable et élevée. La position du Vietnam n’a cessé de rehausser sur la scène internationale.

Les participants ont exprimé leur forte impression après avoir vu des documents sur les jalons héroïques du Vietnam, dont la naissance du PCV, la Révolution d'Août de 1945, la victoire de Dien Bien Phu, etc.

Le colloque était l'occasion pour les amis canadiens de mieux comprendre l’histoire du Parti, ainsi que de renforcer la solidarité et l'amitié entre les peuples des deux pays.

Des tableaux des peintres canadiens Jean-Maurice Gélinas et Guy Lapierre sur l’Oncle Ho, et des paysages du Vietnam, et des oeuvres sur la victoire de Dien Bien Phu, la grande victoire de Printemps 1975, le Président Ho Chi Minh… ont été exposés lors de ce colloque. -VNA