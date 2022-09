Photo: VNA



Washington D.C (VNA) – Des amis américains ont assisté le 22 septembre à Washington D.C à un événement hybride pour appeler à des dons au règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre au Vietnam.

Lors de l’événement, Chuck Searcy, cofondateur et président du RENEW, également un vétéran américain, a mis l’accent sur les résultats de ce projet mis en œuvre à Quang Tri depuis 2001, ajoutant que cet événement visait à collecter des fonds pour le déminage dans la province de Quang Ngai, où se trouvent encore un bon nombre de bombes, mines et engins non explosés (UXO) menaçant la sécurité des gens.

Le projet RENEW (Restauration de l'environnement et règlement des séquelles de la guerre), est mis en œuvre à Quang Tri depuis 2001 dans le but de régler les conséquences des UXO, de soutenir les victimes des UXO, et d'améliorer les connaissances des habitants locaux sur les risques d'UXO. En 2001, les bombes et les mines laissées par la guerre avaient fait près de 80 morts à Quang Tri mais en 2018, aucun accident n’a été enregistré.

Organisé par le projet RENEW, cet événement a permis de collecter 100.000 dollars pour le déminage dans la province de Quang Ngai, au Centre du Vietnam.-VNA