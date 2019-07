Hanoi, 17 juillet (VNA - Situé dans la zone touristique de Dong Mo, chef-lieu de Son Tay, Hanoï, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam attire de nombreux visiteurs.

La zone touristique de Dong Mo. Photo : internet

Vivant dans le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam dans la zone touristique de Dong Mo, chef-lieu de Son Tay, Hanoï, depuis plus de trois ans, l'artisane d’ethnie Tày Nguyen Thi Xuyen, originaire du district de Dinh Hoa, dans la province de Thai Nguyen, conserve toujours son ancien mode de vie et les habitudes de son village natal. D’après cette femme, le maintien des traits culturels de l’ethnie Tày préserve non seulement les valeurs traditionnelles de sa communauté, mais promeut également leurs traits distinctifs auprès des touristes.

Nguyen Thi Xuyen , artisane du chant then de l’ethnie Tày, province de Thai Nguyen a dit : ''Quand les visiteurs viennent ici, ils nous posent beaucoup de questions sur la vie des Tày. Nous leur racontons nos us et coutumes et ils sont très excités.''

Le modèle du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam présentant des traits culturels des minorités ethniques n’est pas très nouveau dans le monde. Néanmoins, au lieu de faire appel à des acteurs professionnels, ce village à Hanoi fait venir des gens ethniques sur place pour qu’ils présentent leur culture aux visiteurs, ce qui devient un des points forts du tourisme de Hanoi.

Dong Feng, touriste chinois, a également exprimé qu'amener des membres des minorités ethniques dans le village est intéressant. Les minorités ethniques vivent souvent dans des régions très éloignées. ''Si nous voulons en savoir plus sur leur culture, nous devons nous déplacer très loin, ce qui est difficile pour les visiteurs étrangers comme nous. Maintenant qu'ils se rassemblent ici, nous pouvons en apprendre davantage sur leur mode de vie et leur culture.''

Nguyen Van Thai, touriste de Hanoi a exprimé : ''Je viens ici pour me renseigner sur les cultures des minorités ethniques que je connais seulement via les médias. J’ai déjà dégusté un déjeuner des Tày et le l’ai adoré. Je conseillerai certainement mes amis à venir ici.''

Les membres des minorités ethniques vivant dans le village rencontrent encore de nombreuses difficultés. Cependant, avec la détermination de préserver et promouvoir les valeurs traditionnelles des minorités ethniques, ces «ambassadeurs culturels» s'efforcent toujours de surmonter les difficultés pour faire du village une destination unique en son genre dans la capitale.

L'artisane Nguyen Thi Xuyen a fait sa voir que : ''Au début, j'étais un peu triste de vivre loin de ma famille. Pourtant, je comprends que ma mission est de représenter ma communauté et de présenter nos valeurs distinctives traditionnelles aux visiteurs. Outre les subsides remis par le Comité de gestion du village, nous pratiquons également l’agriculture et proposons aux visiteurs des services de restauration et des spécialités pour améliorer nos moyens de subsistance.''

En 2018, plus de 560 personnes appartenant à 14 minorités ethniques dans 39 localités sont venues à ce village pour reconstituer 22 fêtes et rituels traditionnels. Ces personnes ont promu les valeurs traditionnelles distinctives de leur ethnie auprès des visiteurs nationaux et étrangers.- VNA