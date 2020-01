Un numéro artistique de Vietnamiens à Singapour pour célébrer le Têt du Rat 2019. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les ambassades du Vietnam à Singapour, au Royaume-Uni, en Autriche et en Israël ont organisé les 11 et 12 janvier plusieurs activités pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Les ambassadeurs ont informé les communautés vietnamiennes de ces pays des réalisations socioéconomiques obtenues par le Vietnam en 2019 et des évènements importants prévus en 2020, année où le pays assume la présidence de l’ASEAN et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Ces responsabilités montrent la confiance et la grande attente des amis internationaux vis-à-vis du Vietnam, a déclaré Tao Thi Thanh Huong, ambassadrice du Vietnam à Singapour, ajoutant qu’il s’agissait aussi une occasion importante d'affirmer la position du Vietnam en tant que pays épris de paix, sur la voie de l'innovation et de l'intégration internationale.

L’ambassadeur du Vietnam au Royaum-Uni, Tran Ngoc An, s’est réjoui du développement vigoureux des relations entre les deux pays dont les échanges commerciaux se sont élevés à environ sept milliards de dollars en 2019, soit une hausse de plus de 10% en glissement annuel.

Les responsables britanniques continuent à affirmer leur haute considération accordée au Vietnam et leur volonté d’approfondir les relations bilatérales, a-t-il souligné.

Rappelant l’ouverture du bureau de représentation à Ho Chi Minh-Ville de la Chambre économique autrichienne l’année dernière, l’ambassadeur Le Dung a souligné que cet évènement témoignait de la volonté du gouvernement autrichien de promouvoir les liens entre les entreprises des deux pays.

Selon lui, le commerce bilatéral a atteint environ 3,6 milliards de dollars dont 3,3 milliards d'exportations vietnamiennes. L’Autriche est le 6e partenaire du Vietnam au sein de l’UE.

Les ambassadeurs ont apprécié les contributions des communautés vietnamiennes au développement national, avant de leur demander d'intensifier leur solidarité et leurs contributions dans la promotion des relations entre le Vietnam et leur pays de résidence. -VNA