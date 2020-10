Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a lancé le vendredi 23 octobre une campagne de collecte de fonds pour soutenir les personnes touchées par des inondations historiques dans le Centre du Vietnam.

Les Vietnamiens en Thaïlande viennent en aide aux habitants sinistrés par des inondations s dans le Centre du Vietnam. Photo: VNA

S’adressant à l’événement, l’ambassadeur Trân Ngoc An a exprimé ses condoléances aux habitants de la région centrale pour les grandes pertes en vies humaines et en biens dues à la catastrophe.Il a appelé le personnel de l’ambassade, la communauté vietnamienne au Royaume-Uni et les amis locaux à s’unir pour aider habitants sinistrés à en surmonter les conséquences des inondations dévastatrices et à stabiliser leur vie.En réponse à l’appel, le personnel de l’ambassade a fait don d’une journée de son salaire au fonds qui a également reçu le don de l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni et du réseau Vietnam-Royaume-Uni. Les fonds levés lors de l’événement ont atteint plus de 5.000 livres (plus de 6.520 dollars).Le même jour, 660.000 bahts (19.200 dollars) ont été collectés par des expatriés vietnamiens dans la province thaïlandaise d’Udon Thani pour soutenir les victimes des inondations dans leur pays d’origine.Selon le président de l’Association vietnamienne d’Udon Thani, Luong Xuân Hoa, l’organisation vise à collecter environ 1 milliard de dôngs pour aider les habitants du Centre à surmonter les conséquences de la récente catastrophe et à stabiliser au plus tôt leur vie.Pendant ce temps, les Vietnamiens d’outre-mer vivant et travaillant en République tchèque ont remis des dons aux représentants du Front de la Patrie du Vietnam, dont 920 millions de dôngs pour les victimes des inondations et 100 millions de dôngs pour les personnes pauvres dans le pays.S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam Thai Xuân Dung a souligné l’importance du programme de collecte de fonds et a apprécié le rôle de l’association dans la mobilisation des donateurs pour soutenir les habitants touchés par les inondations dans le Centre. – VNA