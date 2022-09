Dans un verger de Lào Cai. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Au Vietnam, la pandémie a frappé de plein fouet le secteur agricole, obligeant souvent les cultivateurs à faire preuve de créativité pour se maintenir la tête hors de l’eau. Ceux qui vivent dans les régions montagneuses, notamment, ont ainsi dû faire un grand bond en avant, en passant en quelques mois d’une agriculture archaïque à une agriculture «hautes technologies».



Lung Khâu Nhin est une commune de la province de Lào Cai, à l’extrême nord du Vietnam. Vàng Thi Hoa y cultive des mandarines. Elle s’apprête d’ailleurs à les récolter, mais d’une manière qui peut paraître étrange au premier abord et surtout peu en rapport avec l’agrumiculture telle qu’on la conçoit d’ordinaire: en diffusant des photos de son verger sur les réseaux sociaux… Une façon de vendre la peau de l’ours? Pas du tout… Vàng Thi Hoa est tout simplement une cultivatrice de son temps, une cultivatrice qui a compris qu’en temps de covid, vendre en ligne était l’unique solution…



«Je fais moi-même des petites vidéos que je mets en ligne. Comme ça, je peux montrer à mes clients potentiels comment évolue le processus de culture des mandarines: c’est une manière comme une autre de faire de la promotion commerciale!», nous explique-t-elle.



Vàng Thi Hoa n’est pas un cas isolé, loin s’en faut. Nombreuses sont les femmes de son district, celui de Muong Khuong en l’occurrence, qui désormais, font de même, et pour les mêmes raisons. Non contentes de s’être donné ainsi un nouvel outil de promotion commerciale, ces femmes qui sont très souvent issues de telle ou telle ethnie dite «minoritaire», peuvent ainsi tenir la dragée haute à celles et ceux pour qui ces régions qu’elles habitent ne sont, au mieux, que délicieusement archaïsantes…



Mais si les agricultrices se montrent expertes au maniement de la souris et du clavier, les agriculteurs ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit d’explorer le champ des possibles qu’offrent les dernières technologies. Témoin Trân Manh Thang, qui a choisi d’utiliser des véhicules aériens sans pilote, des drones donc, pour pulvériser des pesticides sur ses théiers.



«J’utilise un logiciel qui permet de contrôler le temps de pulvérisation des pesticides, qui a lieu généralement tous les 15 ou 20 jours», nous dit-il.



Chacun l’aura compris, Muong Khuong est un district à la pointe, dans le domaine des hautes technologies appliquées à l’agriculture. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Lê Thanh Hoa, responsable du bureau local de l’Agriculture et du Développement rural.



«Il va falloir maintenant se mettre en contact avec des plateformes de commerce électronique pour promouvoir nos produits agricoles et mieux former les agriculteurs à toutes ces nouvelles technologies qui sont vraiment les outils de demain», nous indique-t-il.



Le fait est que la province de Lào Cai est pour l’instant assez avancée dans ce domaine, ce qui vaut d’ailleurs à ses produits agricoles d’être en général dotés de codes de traçabilité, gages d’écoulement. Ses agriculteurs sont devenus de véritables «agriculteurs 4.0», entrés de plain-pied dans le 21e siècle…-VOV/VNA