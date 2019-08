Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Commission du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville et la Télévision de Hô Chi Minh-Ville co-organiseront le 29 août un spectacle intitulé « Pour la mer et les îles vietnamiennes ».

La conférence de presse sur le programme "Pour la mer et les îles vietnamienens". Photo: VNA



L'objectif du programme est de collecter de fonds réservé aux habitants et soldats insulaires, a déclaré le 20 août à la presse sa vice-présidente, Triêu Lê Khanh, ajoutant que le programme sera retransmis en directe sur la chaîne HTV1 de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville.

Une rencontre avec des gardes-frontières, des membres de la Garde-côte et des pêcheurs qui défendent la souveraineté maritime nationale sera également prévue.

Le fonds pour la mer et les îles vietnamiennes a fixé l’objectif de collecter 30 milliards de dôngs (1,29 million de dollars) au profit des officiers, des soldats et des habitants des zones frontalières et des îles; et mener des campagnes de communication pour sensibiliser le public au travail des défenseurs de la souveraineté nationale sur la mer et des îles, entre autres.

L'année dernière, il a mobilisé 38 milliards de dôngs (1,6 millions de dollars) de dons, qui ont été consacrés à de nombreuses activités, notamment la visite de nouvelles recrues; l’offre des cadeaux à des officiers, des soldats et des habitants de l'île de Truong Sa; et la construction d'infrastructures pour les zones frontalières et insulaires.

Le même jour, la Garde-côte et la province de Kiên Giang ont signé ce mardi un accord de coopération dans le cadre du programme « La Garde-côte accompagne les pêcheurs ».

La cérémonie de signature entre le comité du parti de la province de Kiên Giang et le Commandement de la Police maritime. Photo : VNA



En vertu de cet accord, et dans l’optique de renforcer la défense de la souveraineté maritime nationale, la Garde-côte assurera la sécurité des bateaux de pêches opérationnelles dans les eaux de Kiên Giang.

Les représentants de son commandement sont également allés offrir 200 cadeaux aux pêcheurs pauvres de la province. -VNA