Le colloque sur les activités du Président Ho Chi Minh dans des pays d’Asie du Sud-Est, le 19 mai au Myanmar . Photo: VNA

Nay Pi Taw (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Myanmar a organisé le 19 mai un colloque sur les activités du Président Ho Chi Minh dans des pays d’Asie du Sud-Est en l’honneur du 130e anniversaire de la naissance du Père de la nation (19 mai 1890).

Cet évènement avait pour objet de promouvoir la mise en œuvre du projet « Honorer le Président Ho Chi Minh - héros de la libération nationale du Vietnam et homme de culture exceptionnel à l’étranger » et la campagne sur l'étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style du Président Ho Chi Minh.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam a présenté l’œuvre « Nhat ky trong tu » (Carnet de prison) du Président Ho Chi Minh, laquelle a été traduite en birman à partir de sa version en anglais.

L’ambassade du Vietnam travaillera avec le traducteur pour réimprimer la version en birman de «Nhat ki trong tu » en 2020 en l’honneur du 45e anniversaire des relations Vietnam-Myanmar, a déclaré l’ambassadeur vietnamien Ly Quoc Tuan.

Le matin du même jour, les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam au Myanmar ont organisé une cérémonie pour rendre hommage au grand leader vietnamien.

Au Venezuela, lundi soir, la Télévision nationale de Venezuela a projeté le film documentaire "Ho Chi Minh - portrait d'un homme" du réalisateur vietnamien Bui Dinh Hac, à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance de l'Oncle Hô (le 19 mai 1890).

Ce film a retracé l'histoire héroïque du peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance et la liberté, ainsi que la vie du Président Hô Chi Minh, un homme simple qui sacrifia toute sa vie au combat pour le bonheur de sa population et la liberté de sa nation.

A cette occasion, la Radio de Venezuela (RNV) a également diffusé une émission spéciale avec la participation du journaliste Angel Miguel Bastidas qui a travaillé au Vietnam pendant plusieurs années, pour présenter la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh, ainsi que le Vietnam. -VNA