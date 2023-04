Fête des rois fondateurs Hung à Phu Tho. Photo: VNA Hanoï (VNA) - À l'occasion de la Fête des rois fondateurs Hung, qui tombe le 29 avril de cette année (le 10e jour du troisième mois lunaire), des communautés, agences et organisations vietnamiennes dans le monde entier célébreront la « Journée mondiale ancestrale du Vietnam » (Vietnam Ancestral Global Day-VAGD).

L'événement annuel, à partir de 2015, vise à connecter et engager des amis vietnamiens et internationaux à l'étranger dans des activités de préservation du patrimoine culturel immatériel vietnamien et de promotion de la solidarité nationale.

Une cérémonie de commémoration aura lieu en Allemagne le 24 avril et une autre au Laos le 29 avril avec la participation de délégués et de Vietnamiens d'outre-mer de près de 20 pays et territoires. Les cérémonies seront diffusées dans des dizaines d'endroits à travers le monde via les médias de masse et les plateformes de réseaux sociaux dont la page de VAGD à l’adresse https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau.

Dans le cadre du VAGD, des offrandes d'encens en hommage aux rois fondateurs Hung auront lieu dans des pays. D'autres activités comprennent des spectacles, séminaires et cérémonies pour honorer les Vietnamiens et les étrangers ayant des contributions exceptionnelles à la communauté, au projet VAGD et à la promotion de l’amitié entre le Vietnam et les amis internationaux.

L’anniversaire de la mort des rois fondateurs Hung - la Fête du temple des rois Hùng constitue une grande fête imprégnée d’identité culturelle nationale, un symbole de la solidarité, de la convergence vers la culture communautaire des ethnies du Vietnam.

Hung Vuong fut le nom de 18 générations de rois qui fonda en 2879 ans avant J.-C. le premier royaume du peuple vietnamien, celui du Van Lang, lequel dura jusqu'en 258 ans avant J.-C.