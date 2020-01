Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh en Suisse pour assister au 50e Forum économique mondial. Photo: VNA



Davos (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, chef de la délégation vietnamienne, a participé le 21 janvier à des activités dans le cadre du 50e Forum économique mondial (WEF) à Davos (Suisse).

Il a reçu le président du WEF, Borge Brende, et a assisté à la cérémonie de publication du Rapport sur la fin de l’accord de coopération Vietnam – WEF.

Après trois ans de mise en œuvre, l'accord bénéficie aux domaine des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, contribuant activement à la coopération efficace entre les deux parties, a souligné Truong Hoa Binh, ajoutant que l'accord de coopération avec le Vietnam pourrait servir de modèle pour le WEF d'élargir sa coopération avec d’autres pays de l'ASEAN.

Le président du WEF, Borge Brende, a affirmé que le WEF souhaitait poursuivre sa coopération avec le Vietnam après la fin de l'accord de coopération, démarrer le Centre de la 4e révolution industrielle afin de soutenir le Vietnam dans la promotion de la recherche et l'amélioration de l'efficacité de sa participation à la 4e révolution industrielle.

Il a remis au vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh le Rapport sur la fin de l'accord de coopération, avec de nombreuses recommandations et conseils au Vietnam sur le développement socio-économique.

Le dirigeant vietnamien a eu une entrevue avec le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, également président tournant de l’Union européenne (UE) durant le premier semestre de 2020. Il a rencontré le président du Parlement européen, David Sassoli et la présidente du Conseil national suisse, Isabelle Moret.

Le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, et le président du Parlement européen, David Sassoli, ont affirmé leur soutien à la ratification rapide de l'accord de libre-échange (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l'UE pour que les deux accords importants prennent effet, pour les intérêts du monde d’affaires et des habitants de l’UE et du Vietnam.

Ils ont convenu de renforcer la coopération avec le Vietnam pour promouvoir la coopération ASEAN - UE dans l'année où le Vietnam est président de l'ASEAN.

Lors de la rencontre avec la présidente du Conseil national suisse, Isabelle Moret, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a apprécié le soutien et les contributions du Parlement suisse au développement des relations Vietnam - Suisse. Il a transmis l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân à Isabelle Moret pour visiter le Vietnam dans un avenir proche.

Isabelle Moret a souligné que le Parlement suisse soutenait et contribuait toujours activement à la coopération de plus en plus profonde et efficace entre les deux pays.

Truong Hoa Binh a demandé au Parlement suisse de continuer de soutenir les programmes de coopération au développement destinés au Vietnam, de soutenir les négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) dont la Suisse est membre.

Il a également reçu une vingtaine de dirigeants de groupes de renom du monde, dont Amazon Web Services, AstraZeneca, Novartis, Carlsberg, Hyosung, Spring Studios.

Il a affirmé la position, la détermination et les efforts constants du gouvernement vietnamien pour améliorer l'environnement d’affaires, la compétitivité, tout en encourageant à perfectionner les institutions de l'économie de marché, renouveler le modèle de croissance et restructurer l'économie, participer à la 4e révolution industrielle, et profiter des opportunités des ALE signés.

Les dirigeants de grands groupes ont hautement apprécié les réalisations et les potentiels de développement socio-économique du Vietnam.

Ils se sont engagés à investir pour long terme au Vietnam, tout en souhaitant voir le gouvernement vietnamien continuer de maintenir l’environnement d’affaires équitable, transparent et favorable à la communauté d’entreprises vietnamienne et aux investisseurs étrangers.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a assisté à la cérémonie d’ouverture du 50e WEF tenue le 21 janvier, pris la parole à la session plénière sur les « Perspectives stratégiques de l’ASEAN. -VNA