Le président Vo Van Thuong (2e à droite) et son épouse ont donné vendredi soir 23 juin à Hanoï un banquet solennel en l’honneur du président Yoon Suk Yeol et de son épouse, en visite d'État au Vietnam. Photo : VNA



Le président vietnamien a souligné que le renforcement des relations Vietnam- République de Corée était conforme à l’aspiration et aux intérêts des deux peuples, apportant des contributions pratiques au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité de la région et du monde.Pour sa part, le président sud-coréen a précisé les deux pays entretenaient des liens profonds grâce à des échanges entre les deux peuples. La forte croissance de la coopération en matière de commerce et d'investissement et une grande communauté sud-coréenne au Vietnam constituent un pont important pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.Samedi matin 24 juin, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a visité le Centre de Recherche et Développement (R&D) de Samsung Electronics à Hanoï.Le centre, d'une valeur de 220 millions de dollars, a été inauguré en décembre 2022, devenant la plus grande installation de R&D du conglomérat technologique Samsung en Asie du Sud-Est.