Des femmes de l'ASEAN. Photo: VNA



Washington DC (VNA) - La présidente de l'Association des femmes de l'ASEAN (AFA) à Washington DC, l'épouse de l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Phuong Lien, a présidé le 28 février une réunion de bilan des activités de l’association en 2019, avec la participation des épouses d’ambassadeurs et de coordinateurs des 10 pays de l’ASEAN et d’une centaine de femmes travaillant dans les ambassades du bloc à Washington DC.

Les membres ont hautement apprécié les contributions du Vietnam et de la Thaïlande en tant que président et vice-président de l'UFA en 2019. Ils ont convenu d’élire l’épouse de l’ambassadeur du Myanmar, Kay Thi Kyi Wynn, la présidente et l’épouse de l'ambassadeur de Singapour, Mirpuri, vice-présidente de l’UFA de 2020.

En 2019, l’association a organisé de nombreuses activités d’échange dans la culture, la gastronomie….comme la Journée de la gastronomie de Malaisie, la visite dans la Musée nationale…. à Washington DC. En particulier, l’association a publié un livre intitulé "A Taste of ASEAN Cuisine", qui rassemble les recettes culinaires les plus typiques de chaque pays de l'ASEAN.

La nouvelle présidente de l'association, Kay Thi Kyi Wynn, a exprimé sa conviction qu'elle continuera à recevoir le soutien de tous les pays de l'ASEAN en cette année où se déroulent de nombreuses activités de promotion de la culture, de l’histoire… des pays membres de l’ASEAN.

A cette occasion, à l'initiative du Vietnam, un défilé de mode traditionnel et moderne des pays de l’ASEAN a été organisé. -VNA