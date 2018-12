Moscou (VNA) – Le VIIIe Congrès de l’Association des entreprises vietnamiennes en Russie pour le mandat 2018-2021 a eu lieu le 1er décembre au Centre commercial Hanoï-Moscou.

Le congrès a élu un nouveau comité exécutif avec 15 membres pour le mandat 2018-2021.

Dans un rapport sur le bilan des activités de l’association durant le dernier mandat (2015-2018), son président Le Truong Son a indiqué les difficultés et défis auxquels doivent faire face les entreprises. De nombreux contacts et rencontres ont été organisés permettant de résoudre les questions en suspens et d’ouvrir des opportunités de développement. En outre, l’accord commercial Vietnam-Union économique d’Asie-Europe bénéficiera aux activités des entreprises vietnamiennes en Russie.

A présent, la Russie s’oriente vers la recherche de partenaires en Amérique latine et en Asie, dont le Vietnam, notamment dans le secteur des exportations des produits agricoles et d’autres articles de première nécessité, cela offrant plus d’opportunités aux entreprises vietnamiennes, a-t-il ajouté.

Le Truong Son n’a pas oublié de citer les difficultés causées par les effets des sanctions internationales contre la Russie, l’évolution du cours du rouble russe, la baisse du pouvoir d’achat sur le marché russe. De nouveaux modèles de commerce, plus modernes et pratiques, ont vu le jour, remplaçant de plus en plus le modèle traditionnel des « marchés ».

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a tenu en haute estime le dynamisme, la solidarité, l’entraide des commerçants vietnamiens en Russie. Les entreprises vietnamiennes en Russie contribuent à créer des emplois à des milliers de travailleurs vietnamiens et russes, devenant le pont reliant les deux pays.

Le diplomate a demandé la poursuite des activités d’assistance de start-up et de changement de modèles des affaires, de l’organisation des colloques pour présenter les produits vietnamiens de haute qualité… -VNA