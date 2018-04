Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet continuera de maintenir une croissance élevée en 2018, en élargissant ses lignes internationales.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires (AGM) 2018 de Vietjet. Photo: Vietjet/CVN



L’assemblée générale annuelle des actionnaires (AGM) 2018 de la société par actions Vietjet Aviation (HSE: VJC - HOSE) a eu lieu jeudi 26 avril, avec la participation de 91,74% des actionnaires. Un rapport présenté par le directeur général de Vietjet, Luu Duc Khanh, a montré que l’entreprise a connu une année 2017 fructueuse dans tous les domaines.



Plus précisément, Vietjet a reçu 17 avions, dont le premier A321 Neo en Asie du Sud-Est. En économisant continuellement ses coûts de manière efficace, Vietjet a maintenu les coûts d'exploitation les plus efficaces de la région à l'heure actuelle. Les indicateurs de sécurité opérationnelle et d'exploitation au sol ont également été parmi les plus élevés de la région. En outre, la fiabilité technique de la compagnie aérienne a atteint 99,66%, le plus haut niveau parmi la flotte mondiale d'Airbus A320 / 321.



Pour poursuivre son expansion sur les lignes nationales et pénétrer les marchés d'Asie du Nord, jusqu'à fin 2017, Vietjet exploitait 38 lignes intérieures et 44 lignes internationales. En 2017, la compagnie a également opéré 98.805 vols sécurisés, transporté 17,11 millions de passagers, soit une augmentation de 22% par rapport à 2016.



Outre l'augmentation du nombre de passagers internationaux et de vols charters internationaux, les services auxiliaires ont également augmenté proportionnellement au nombre de vols. Lors de l'AGM, Vietjet a également annoncé que la compagnie avait dépassé ses objectifs financiers. En 2017, le chiffre d'affaires s'est établi à 42.303 milliards de dôngs, après impôt, à 5.073 milliards de dôngs, soit une augmentation respectivement de 54% et 73% par rapport à 2016. Le bénéfice par action atteint 11.356 dôngs.



Le 28 février 2017, Vietjet est entré en cotation à la plateforme de transactions boursières de Hô Chi Minh Ville (HoSE). Le Conseil d'administration a soumis une suggestion aux actionnaires, celle d’appliquer les normes internationales en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion et de transparence de l'information.



Le conseil d'administration a proposé aux actionnaires de faire passer le paiement du dividende de 2017 de 50% à 60%. En conséquence, la société a avancé un paiement de dividende de 30% en espèces et versera un dividende en espèces de 10% le 25 mai. Vietjet versera un dividende supplémentaire de 20% par action.



En 2018, la société a fixé un objectif de chiffre d'affaires de 50.970 milliards de dôngs et 5.800 milliards de profits, respectivement +20,5% et +10% par rapport à 2017. Le conseil d'administration a également soumis comme proposition aux actionnaires d’augmenter le paiement du dividende à 50%.



Le marché de l'aviation du Vietnam et de la région devrait continuer de croître fortement en 2018, d'autant plus que l'économie devrait connaître la croissance du PIB la plus élevée jamais enregistrée et que le gouvernement promeut le tourisme comme un secteur économique clé. Avec de nouvelles liaisons internationales vers des destinations telles que le Japon, l'Inde et l'Australie, Vietjet est en passe de devenir un modèle de compagnie aérienne multinationale avec une vision globale et une capacité compétitive. -CVN/VNA