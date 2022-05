Quang Ninh (VNA) - Des activités appelant à des efforts de protection de l’environnement ont été déployées lors d’un événement organisé samedi 28 mai dans le district de Tiên Yên de la province de Quang Ninh (Nord-Est).

Plantation d’arbres dans le district de Tiên Yên de la province de Quang Ninh (Nord-Est). Photo : VietnamPlus

Les activités faisaient suite à la Journée internationale de la diversité biologique (22 mai) et à la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), ainsi qu’au Mois d’action sur la protection de l’environnement prévu en juin.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, a appelé les parties prenantes à changer d’attitude et de comportement envers l’environnement, à ajuster l’utilisation des ressources naturelles vers la durabilité et à tenir compte des solutions naturelles afin de résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la santé et la sécurité alimentaire.

Le président du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyên Tuong Vân, a également appelé les organisations et les particuliers concernés à s’unir pour la protection de l’environnement, contribuant ainsi au développement socio-économique durable de la province en particulier et du Vietnam dans son ensemble.

Les délégués ont planté des arbres et relâché des poissons dans la zone forestière de mangrove de la commune de Dong Rui de Tiên Yên, dans le but de régénérer et d’accroître la diversité des ressources dans la région. – VNA