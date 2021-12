Cu Lao Cham. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les déclarations et activités du Vietnam à la COP26 ont témoigné de la grande détermination politique et de l'engagement du Parti et de l'État à accélérer la transformation économique afin de contribuer à la résolution de la crise climatique. Les déclarations politiques du Premier ministre ont montré la position et la responsabilité du Vietnam dans la résolution de graves défis mondiaux.



C’est ce qu’a indiqué le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Tran Hong Ha, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Affirmant que les forts engagements du Vietnam étaient appréciés par les dirigeants de nombreux pays et de grands groupes économiques, le ministre a déclaré que les nouveaux points du Pacte de Glasgow pour le Climat seraient introduits dans des lois vietnamiennes, dans le but d’achever la construction du marché vietnamien du carbone d'ici 2025, le piloter pour une entrée en service officielle à partir de 2028.



Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a proposé au Premier ministre de publier prochainement un décret relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection de la couche d'ozone, une liste des secteurs et établissements émetteurs de gaz à effet de serre qui devront réaliser un inventaire de leurs émissions, et mettre en place un système national de suivi et d'évaluation de l'adaptation au changement climatique.



Selon le ministre Tran Hong Ha, les ministères, les secteurs et les localités doivent revoir et ajuster leurs stratégies, plans directeurs et d’autres plans pour les rendre conformes à l'objectif de “zéro émission nette” pour 2050. Il est également important d’intensifier la coopération internationale pour renforcer les moyens financiers et technologiques au service de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et des engagements pris par le Premier ministre à la COP26.

Une session de la COP26. Photo : AFP/VNA





Tran Hong Ha a affirmé que son ministère travaillerait avec les autres organes et localités concernés pour mettre en place des outils de tarification du carbone, élaborer un plan d'action pour réduire les émissions de méthane d'ici 2030...-VNA