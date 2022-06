Hanoï, 16 juin (VNA) - La 15e Assemblée nationale (AN) a adopté un certain nombre de Résolutions et adopté des lois, le 16 juin, dernier jour ouvrable de la troisième session de la 15e législature, avant de conclure la session.

Photo : VNA

Dans la matinée, les députés de l'AN ont adopté une Résolution sur le modèle pilote d'organisation des activités de travail, d'orientation professionnelle et de formation professionnelle hors des prisons pour les détenus.L'AN a également voté et adopté la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la propriété intellectuelle et la loi sur les activités d'assurance (amendée).En outre, une Résolution sur les mécanismes spéciaux et les politiques pour la province du centre-sud de Khanh Hoa, et cinq autres sur les grands projets routiers ont été approuvées dans la matinée.La séance de clôture s'est tenue dans l'après-midi et a été retransmise en direct à la Télévision et à la Radio nationales, ainsi que sur la chaîne de télévision de l'AN.L'AN a approuvé trois autres Résolutions, dont la Résolution de la troisième session, avant que le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, prononce son discours de clôture.- VNA