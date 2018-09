La numérisation de l'information dans les hôpitaux facilite la consultation et le traitement des maladies. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Après près de trois ans d'élaboration, le modèle de "Numérisation de l'information dans le secteur sanitaire" est déployé depuis début septembre au sein d’une quarantaine d’hôpitaux du pays.



Aux vues de l’accueil quotidien de milliers de patients sur l’ensemble du territoire, le déploiement numérique apporte aux structures médicales une amélioration exponentielle en matière de qualité de consultation, de traitement des malades et de sensibilisation.



Ce modèle, construit et développé via le portail d'information sur la santé MediHub, a été lancé, entre autres, dans les hôpitaux de Cho Rây, Cân Tho, Tu Du, Thu Duc ainsi que dans l'Hôpital central de Huê. Il consiste à la mise en place d’une plateforme de haute technologie assistant les hôpitaux dans la transmission de données médicales aux patients.



En se connectant au portail http://MediHub.vn, ces derniers peuvent facilement trouver des renseignements sur les structures d’accueil ou encore les différentes maladies et leurs traitements.



Ce système donne aussi la possibilité aux patients d'avoir un accès rapide à leurs consultations et informations. Par ailleurs, via des écrans installés dans les hôpitaux, il joue également un rôle de prévention en fournissant des renseignements et connaissances sanitaires.



"Nous continuons de perfectionner ce modèle afin d'installer des écrans connectés au service des patients. À l'avenir, nous espérons multiplier ce système dans les hôpitaux du pays pour répondre aux attentes de la communauté", a affirmé le directeur général du portail MediHub.vn, Nguyên Thê Dinh. -CVN/VNA