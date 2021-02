Protection, soins et éducation des enfants, une tâche essentielle pour le Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam développera une base de données nationale sur les enfants pour se connecter au système de données du Programme d'action national pour les enfants pour la période 2021-2030, selon une note officielle du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Dans un document adressé aux comités populaires des villes et provinces à l'échelle centrale pour mettre en œuvre les soins, l'éducation et la protection des enfants en 2021, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a demandé aux villes et provinces de mettre en œuvre des tâches de soins, d'éducation et de protection des enfants 2021, première année de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, ainsi que de la loi sur les enfants.

Le ministère propose aux comités du Parti à tous les échelons, aux autorités municipales et provinciales de bien mener les lignes du Parti, les politiques, et les lois de l’Etat sur les enfants, de régler les problèmes des enfants, les violations des droits des enfants, et de prendre des mesures pour prévenir et minimiser le risque de maltraitance et de blessure des enfants.

Les autorités municipales et provinciales doivent assurer les budgets pour la mise en œuvre des objectifs, des cibles et des plans d'action pour les enfants pour la période 2021-2030 et des programmes, et plans locaux pour les enfants. La priorité est accordée à l'investissement dans la construction de lieux de divertissement, culturels, artistiques et sportifs pour les enfants.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales demande également aux localités de recueillir des informations et des statistiques sur la situation des enfants, d’améliorer leur système de technologie de l'information pour assurer un système de base de données sur les enfants capable de relier à celui aux niveaux central et local, et à la base de données sur les enfants à l'échelle nationale. -VNA