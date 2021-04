Les crues font endommager des routes et maisons. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Face à de fortes pluies survenues dans la région montagneuse du Nord, provoquant des crues soudaines dans le district de Van Ban, province de Lao Cai, faisant trois morts et endommageant de nombreuses maisons, le Premier ministre a adressé une dépêche officielle aux Comités populaires des provinces de Lao Cai, Lai Chau, Yen Bai, Son La, Ha Giang et Tuyen Quang.

La dépêche a aussi envoyée au Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle des catastrophes ; au Comité national de résilience aux catastrophes naturelles, aux incidents, de recherche et de sauvetage ; aux ministères et secteurs concernés ; aux agences de presse.

Le Premier ministre a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des décédées et a demandé aux Comités populaires des villes et provinces d'organiser des visites à celles-ci ; de mobiliser des forces pour aider les populations à réparer les maisons, à nettoyer leurs logements ; de fournir de la nourriture et des produits de première nécessité…

Les localités doivent suivre de près les changements de pluies ; déployer une force de choc pour inspecter et examiner les lieux à haut risque d'inondations soudaines et de glissements de terrain ; être prêt à faire face aux situations d’urgence. La presse continue d’actualiser le déroulement des catastrophes naturelles, les travaux de règlement des conséquences.

Les ministères et secteurs, en coopération active avec les localités, sont toujours prêts à les aider à gérer et à surmonter les difficultés. - VNA