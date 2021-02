Le siège de Dentsu Japan à Tokyo. Photo: Kyodo

Hanoi (VNA) - Le directeur de Dentsu Japan, Iri Kazuaki a déclaré que des ingénieurs vietnamiens avaient apporté de nombreuses contributions importantes aux opérations de sa société ces dernières années.

La société embauche actuellement dix ingénieurs vietnamiens travaillant au Japon et 85 ingénieurs pour ses filières à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.

À ce jour, cinq ingénieurs vietnamiens ont obtenu le certificat national de génie électrique du Japon et cinq autres participeront à l'examen pour ce certificat de 2021.

Dans cinq ans, Dentsu Japan prévoit également de recruter 400 ingénieurs vietnamiens.

Selon les statistiques du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, en 2020, le Vietnam était le pays ayant eu le plus grand nombre de citoyens vivant et travaillant au Japon avec 443.998 personnes, suivi par la Chine avec 419.431 personnes et les Philippines avec 184.750 personnes. -VNA