Hanoi (VNA) - De gros efforts ont été déployés ces derniers jours pour faire face aux conséquences des pluies torrentielles et des inondations conformément aux instructions du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles.

Les secouristes tentaient d'atteindre des habitants piégés par des inondations dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre). Source : VNA



À 21 heures le 15 octobre, de fortes pluies et des inondations ont détruit 649 maisons et en ont submergé 150.685 autres, et ont endommagé 168 sites de route nationale et 33.639 mètres de routes.

Jusqu’à 900 ha de riz et 5.514 ha d’autres cultures ont été inondés et 3.978 ha de fermes aquatiques ont été endommagés. Quelque 445.700 volailles et animaux ont été emportées ou tuées par les eaux de crue.



Le même jour, le chef du gouvernement a publié un télégramme officiel ordonnant les opérations de sauvetage et le règlement des conséquences des glissements de terrain au poste de garde forestier 67 et à la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 dans la province centrale de Thua Thiên-Huê.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, chef dudit comité, et le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong, chef adjoint dudit comité, ont effectué des visites sur le terrain dans la localité pour superviser les travaux.



Le comité a également envoyé deux groupes de travail dans les localités de Thanh Hoa à Quang Ngai pour y surveiller la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

Le 15 octobre à 19h30, les corps des 13 membres de l’équipe de sauvetage enterrés dans le glissement de terrain au poste de garde forestier 67, et un ouvrier de construction de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 dans la commune de Phong Xuân, district de Phong Dien, avaient été récupérés.



L’équipe de sauvetage comprenait le général de brigade Nguyen Van Man, commandant adjoint de la région militaire 4, et président du comité populaire du district de Phong Diên, Nguyên Van Binh.



Le Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage, et des unités militaires ont mobilisé 9.607 personnes pour se joindre aux forces locales dans ces efforts.



Les localités ont également évacué les habitants des zones sujettes aux catastrophes naturelles, ont fermé des écoles et rendu visite aux familles des victimes.



Le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles a demandé aux villes et provinces du Nord de surveiller de près l’évolution des inondations et les réservoirs, en particulier Son La, Hoa Binh, Thac Ba et Tuyên Quang.



Pendant ce temps, les localités centrales doivent poursuivre les opérations de recherche et de sauvetage, aider les victimes avec de la nourriture, de l’eau potable et des logements, et évaluer les pertes causées par les catastrophes naturelles, a-t-il indiqué.



Il a également ordonné d’intensifier la communication pour fournir des mises à jour sur l’évolution des pluies et des inondations, et guider les résidents locaux à prendre des contre-mesures.



Les provinces centrales de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê et Quang Nam ont appelé à l’aide en nourriture, médicaments, désinfectants et matériel de sauvetage. – VNA