Photo : VNA

Quang Tri (VNA)- Les garde-frontières de la province de Quang Tri (Centre) en coopération avec les services compétents laotiens ont démantelé le 4 août une ligne de transport d’un grand volume de drogue vers le Vietnam à la frontière Vietnam-Laos.

Vers 15h du 4 août, au hameau de Denavan, au district de Sepon, province laotienne de Savannakhet, la force de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité de la porte frontalière internationale de Lao Bao (relevant de la force des garde-frontières de la province vietnamienne de Quang Tri) en coopération avec la force de prévention et de lutte contre la drogue de la Police de la province laotienne de Savannakhet a démantelé une ligne de transport de drogue du Laos au Vietnam. Cinq personnes de nationalité laotienne âgée de 17 à 45 ans qui sont toutes domiciliées dans ladite province laotienne ont été arrêtées avec 60.000 pilules de drogue synthétique, une auto de marque Ford Ranger, plus d’un million de kips et autres documents concernés.

Auparavant, les 28 et 29 juin dernier, les garde-frontières de Quang Tri en coordination avec la police laotienne avaient arrêté 4 personnes transportant 419.000 pilules de drogue synthétique du Laos au Vietnam.

Ces deux affaires appartiennent à une même ligne de trafic de drogue du Laos au Vietnam. Une enquête est en cours. -VNA