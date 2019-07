Les personnes sud-coréennes dirigent un casino illégal sous forme du jeu de poker à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville – La police d’enquête de criminalité relative à l’ordre social (Police de Hô Chi Minh-Ville) a démantelé un casino illégal sous la forme du jeu de poker dirigé par Lee Seong Jin, de nationalité sud-coréenne.

Plus précisement, cette force a arrêté le 30 juin en flagrant délit des dizaine de personnes qui jouaient au poker dans une maison implantée dans la rue de Quôc Huong, 2e arrondissement.

La police a saisi près de 440 millions de dôngs (plus de 20.000 dollars), 1.651 dollars, des jetons équivalents à 140 millions de dôngs (plus de 6.000 dollars), 14 types de cartes bancaires, une voiture, 13 motos et des matériels pour les jeux. La police a amené 37 personnes au siège.

Jusqu’à présent, 19 personnes ont été arrêtées provisoirement pour l’enquête sur les actes d’organisation de jeux et de jeux d’argent.

Selon l'enquête initiale, ce casino s'appelle le club de poker impérial appartenant à Lee Seong Jin. Deux autres Sud-coréens Hyung Yong Woo, Kim Jea Jin sont chargés des activités de ce casino, qui fonctionne chaque jour du matin au soir.

Lee Seong Jin a également embauché 10 autres employés, dont deux Philippins avec un salaire de plusieurs dizaines de millions de dôngs pour les activités de ce casino.

L’enquête est en cours, selon la police. -VNA