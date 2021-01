Les activités agricoles dans le delta du Mékong sont gravement touchées par l’intrusion saline. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L’intrusion saline dans le delta du Mékong durant la saison sèche 2020-2021 devrait se produire avec un niveau de salinité plus bas que celui enregistré pendant la saison sèche 2019-2020.

Selon le Centre national des prévisions météorologiques et hydrologiques, les plus hautes vagues d'intrusion saline dans l'estuaire du Mékong devraient avoir lieu du 10 au 15 février, du 26 février au 2 mars, du 12 au 16 mars et du 25 au 29 mars.

L'intrusion saline dépend des sources d'eau en amont, de la marée haute et d’autres fluctuations ces prochains mois, a déclaré Phung Tien Dung, chef du Bureau des prévisions hydrologiques du Centre, de Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et du Sud.

La tendance d'intrusion de salinité dans le delta du Mékong est moins susceptible de changer en janvier.

Du 6 au 10 janvier, l’intrusion saline avec un taux de salinité d’un gramme par litre devrait pénétrer de 35 à 50 kilomètres à l'intérieur des terres et celle avec un taux de quatre grammes par litre de 25 à 40 kilomètres.

Pendant cette période, les localités du delta devront profiter du stockage d'eau douce au service de leurs activités agricoles et quotidiennes, a recommandé Phung Tien Dung. -VNA