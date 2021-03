La salinisation menace le delta du Mékong. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – «Développement durable du delta du Mékong: agriculture, pêche et environnement sous le changement climatique» était le thème d’un symposium international organisé le 31 mars par l’Université de Can Tho dans la ville du même nom.

Selon des scientifiques, le delta du Mékong est une région sensible aux changements de la nature. Le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer se produisant plus rapidement que prévu, l'exploitation des ressources en eau en amont, en particulier la construction de barrages hydroélectriques, ont modifié le débit, entraînant la réduction de la quantité d'alluvions, des ressources aquatiques et l’intensification de l'intrusion d'eau salée. La surexploitation des sédiments augmente le risque de glissements de terrain...

En outre, les ressources au service du développement local restent modestes et les ressources humaines qualifiées ont tendance à se déplacer vers d’autres localités.

Le développement et l’application des sciences et technologies jouent un rôle clé pour résoudre les défis mentionnés ci-dessous, contribuant au développement durable du delta du Mékong et à la préservation des valeurs culturels locaux, ont estimé des participants à l’évènement.

Le professeur agrégé Nguyen Ly Binh à l’Université de Can Tho, a proposé de former des sous-régions écologiques; d’édifier une structure de production agricole associée aux sous-régions économiques; de déployer des modèles de transmutation de la riziculture à la l'élevage et à la culture d'arbres fruitiers.

Le symposium international organisé le 31 mars par l’Université de Can Tho . Photo: VNA

Selon le professeur Ishimatsu Atsushi, conseiller académique du projet JICA, afin de développer durablement le delta du Mékong et s'adapter au changement climatique, il est nécessaire d'avoir des solutions favorables telles que l’évaluation détaillante des impacts du changement climatique, des modèles adaptés à des conditions changeantes spécifiques ; l’évaluation des effets socio-économiques et environnementaux des modèles d'utilisation des terres. En outre, il faut lancer à temps opportun des politiques s’adaptant au changement climatique et favorisant l’application des technologies 4.0 dans l’agriculture.

Il faut également édifier une structure économique agricole appropriée, garantissant l'intégration des chaînes de produits, la participation activement à la chaîne de valeur mondiale, a ajouté le professeur Tran Ngoc Hai à l’Université de Can Tho.

Il a également exhorté à s'intérer au développement de l'industrie manufacturière et auxiliaire au service de l'économie agricole. -VNA