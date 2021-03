Portail national de la fonction publique. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les ressortissants étrangers au Vietnam obtiendront en 2021 des visas via le portail national de la fonction publique.

Il s’agit d’un des 55 services publics en ligne fournis sur le portail national de la fonction publique en 2021 récemment approuvés par le Premier ministre.

Ces services concernent notamment la délivrance, la réémission et le changement de carte d’identité citoyenne ; l'authentification des copies électroniques des cartes d’identités originales des personnes titulaires de la carte d’identité citoyenne ; la délivrance de passeports universels ; le prolongement de visas de résident temporaire ; la fourniture d’informations sur la planification de la construction; l’octroi de permis de construction de logements privés ; l’octroi de plaques d’immatriculation pour les motos ; la délivrance de cartes d'assurance maladie pour les enfants de moins de 6 ans…

Le bureau gouvernemental est chargé de se coordonner avec les ministères, agences, villes et provinces pour faire des recherches afin de développer les services du portail national de la fonction publique sur les appareils mobiles et améliorer leur qualité, en vue d’aider les organisations, entreprises et individus à les utiliser facilement. -VNA