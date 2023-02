Photo d'illustration: chinhphu.vn



Hanoï (VNA) - À partir du 1er mars 2023, le ministère de la Sécurité publique et les missions représentatives du Vietnam à l'étranger délivreront des passeports ordinaires à puce électronique aux citoyens vietnamiens, conformément à la loi sur l'entrée et la sortie des citoyens vietnamiens.



Selon le Département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique, il s'agit d'une amélioration pour créer des conditions favorables pour les citoyens vietnamiens, améliorer l'efficacité de la gestion publique des entrées et sorties et répondre aux exigences de l'intégration internationale du pays.



De plus, le titulaire d'un passeport à puce électronique sera prioritaire par la partie étrangère lors de l'examen pour l'octroi d'un visa. Actuellement, plus de 100 pays et territoires dans le monde utilisent des passeports électroniques.



Les passeports à puce électronique offrent une sécurité élevée des informations, protégeant leurs titulaires du risque de vol d'informations personnelles et permettant d’éviter la contrefaçon.



La délivrance de passeports électroniques facilite non seulement les entrées et sorties, mais convient également au développement de l’e-gouvernement, améliorant la position des passeports vietnamiens et promouvant le processus d'intégration du Vietnam dans la région et dans le monde.-VNA