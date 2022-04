Des habitants à Jakarta. Photo : Xinhua/VNA

En janvier, les exportations indonésiennes de graisses et d'huiles animales ou végétales vers la Russie ont été enregistrées à 102,4 millions de dollars, alors que le chiffre a été enregistré à 102 millions de dollars en février. Cependant, en mars, sa valeur n'atteignait que 58,3 millions de dollars.La balance commerciale entre l'Indonésie et la Russie entre janvier et mars a connu un déficit de 204,6 millions de dollars. Ce chiffre a considérablement diminué par rapport à un excédent de 42,2 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier.Entre-temps, les principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers l'Ukraine sont les graisses et huiles animales ou végétales, le carton et les chaussures."En mars, il n'y a eu aucune exportation vers l'Ukraine. Cela montre que ce conflit interfère avec nos exportations vers l'Ukraine", a déclaré Margo Yuwono, cité par l'agence de presse indonésienne Antara.La valeur commerciale de l'Indonésie avec l'Ukraine pour la période de janvier à mars a connu un déficit de 13,5 millions de dollars. Ce chiffre a considérablement diminué par rapport à un excédent de 53,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.- VNA