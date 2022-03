Quang Binh (VNA) – Quang Binh Discovery Marathon 2022 a eu lieu le 13 mars dans le site du patrimoine naturel mondial Phong Nha-Ke Bàng, dans le Centre du Vietnam.

Les routes de la compétition traversent les sites pittoresques. Photo : NDEL

Cet événement a été organisé par la province de Quang Binh, en collaboration avec les services concernés.

Il s’agissait de l’événement de lancement de la saison touristique 2022 dans la province de Quang Binh, contribuant à attirer des touristes nationaux et étrangers à Quang Binh juste après la réouverture du Vietnam au tourisme.

La compétition «Quang Binh Discovery Marathon» en 2022 a attiré plus de 500 athlètes venus de nombreuses provinces et villes du pays ainsi que des touristes étrangers vivant et travaillant au Vietnam. Les athlètes se sont affrontés sur les distances de 6 km, 10 km, 22 km et 42 km.

Tout au long du prix «Quang Binh Discovery Marathon», les athlètes ont eu l’occasion de découvrir et explorer Quang Binh sur de belles routes, et d’être immergés dans des paysages naturels majestueux et poétiques.

Les routes de la compétition ont traversé les sites pittoresques et les paysages les plus célèbres du site du patrimoine naturel mondial du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, tels que le jardin botanique, le pont de Tra Ang, le ruisseau Mooc, le site historique de Hang Tam Cô (8 jeunes femmes volontaires) sur la route 20 Quyêt Thang, le long des rives de la rivière Son...

Les athlètes se sont affrontés sur les distances de 6 km, 10 km, 22 km et 42 km. Photo : NDEL

Après un jour de compétition passionnante sous les acclamations enthousiastes des fans et des touristes, «Quang Binh Discovery Marathon» a été un grand succès. Le comité d’organisation a décerné des prix aux athlètes ayant accompli d’excellentes performances dans la compétition.

Les organisateurs ont souligné que l’événement visait à diffuser et à promouvoir les potentialités et les atouts touristiques de Quang Binh en général et les valeurs de la biodiversité et du paysage naturel, ainsi que les produits touristiques dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng en particulier.

L’activité a donné le coup d’envoi de la saison touristique 2022 de Quang Binh, axée sur la relance du secteur touristique après les impacts de l’épidémie de Covid-19. – NDEL/VNA