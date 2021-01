La combinaison entre les marionnettes, les marionnettes sur l'eau, la musique folklorique et les caractéristiques culturelles de régions du Nord au Sud apportera de nouvelles expériences au public. Photo : VNA La combinaison entre les marionnettes, les marionnettes sur l'eau, la musique folklorique et les caractéristiques culturelles de régions du Nord au Sud apportera de nouvelles expériences au public. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Théâtre de marionnettes du Vietnam vient de lancer un spectacle expérimental appelé "Trăng" (Lune) - un programme empreint de caractéristiques culturelles de différentes régions du Vietnam.

La combinaison entre les marionnettes, les marionnettes sur l'eau, la musique folklorique et les caractéristiques culturelles de régions du Nord au Sud apportera de nouvelles expériences au public.

A travers les images, la beauté fantaisiste de la Lune, la musique, les chansons folkloriques de régions, les caractéristiques de la culture vietnamienne sont présentées d'une manière inattendue. Les marionnettes joliment formées et amusantes qui sont transformées sur la scène sous les mains des artistes, la musique mélangée dans un style contemporain et traditionnel, et le système de son et de lumière sophistiqué et moderne créent un espace ouvert très impressionnant, apportant un programme artistique créatif, poétique aux téléspectateurs et leur permettant de découvrir les caractéristiques culturelles des différents groupes ethniques et régions du Vietnam.

Les marionnettes, joliment formées et amusantes, sont transformées sur la scène sous les mains des artistes. Photo : VNA



Partageant des idées pour ce spectacle, l'artiste du peuple Nguyen Tien Dung, directeur du Théâtre de marionnettes du Vietnam, aussi auteur et metteur en scène de "Trăng", a estimé que la lune, offerte par la nature, était un image paisible et très familier à chaque personne. La lune est aussi une source d'inspiration sans fin pour de nombreuses idées poétiques, chansons et œuvres romantiques... « Par conséquent, je souhaite combiner la beauté de la lune, l'art des marionnettes et des marionnettes sur l’eau et la musique folklorique dans une œuvre d'art contemporaine spéciale pour présente au public la beauté de la culture ethnique vietnamienne. »

Nguyen Tien Dung a annoncé que ce spectacle serait lancé pour le Nouvel an lunaire du Buffle 2021. -VNA