Photo: Union internationale des télécommunications ( ITU

Hanoï (VNA) - Le Salon mondial des télécommunications ITU Digital World aura lieu à Hanoï du 20 au 22 octobre, a annoncé le 19 octobre le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication.

Il s’agira de la première fois dans son histoire que l'ITU Digital World se déroulera en ligne. Ayant pour thème « Building the digital world together » (Construire ensemble le monde numérique), l'événement comprendra de nombreuses activités pour promouvoir la coopération entre les nations à l'ère numérique.

L'édition de cette année s'ouvrira le 20 octobre par une exposition virtuelle et une visioconférence ministérielle réunissant plus de 50 pays et territoires.

Selon les organisateurs, l'exposition en ligne sera un moment fort de l’ITU Digital World 2020. L'exposition comprendra des pavillons nationaux pour présenter les réalisations des pays en matière de transformation numérique et près de 200 stands virtuels disposant des écrans 2D ou 3D présentant des informations sur de nombreux produits, services et solutions.

Les visiteurs auront la chance de découvrir des services technologiques modernes, en particulier des stands virtuels conçus sur une plate-forme 3D (Trois dimensions).

Les cabines 3D sont équipées d'une variété de moyens modernes d'affichage d'images et de vidéos visuelles, contribuant à animer le processus d'accès et de recherche d'informations.

En outre, les visiteurs pourront utiliser des tablettes, des téléphones portables et des appareils de nouvelle technologie tels que casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle (AR / VR).

La forme d'affichage virtuel sur une plate-forme 3D est une nouvelle direction pour les entreprises, notamment à l'ère de la technologie 4.0 et dans le contexte de crise sanitaire. En plus d'être un événement rapprochant les clients des fournisseurs de produits et services, l’ITU Digital World 2020 sera l'occasion pour les organisations et entreprises de découvrir des technologies avancées.

L'exposition promet d'apporter aux PME des solutions impressionnantes et pratiques dans la promotion de leurs marques et produits et dans l'expansion de leurs marchés à l'international. -VNA