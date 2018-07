Phong Nha-Ke Bàng possède plus de 300 grottes originales et majestueuses accueillant désormais 15 circuit et sites éco-touristiques. Photo: NDEL

Hanoi (VNA) - La province de Quang Binh a donné son feu vert à l'organisation des visites écologiques d'exploration dans les grottes Vom et Giêng Vooc du parc national de Phong Nha-Ke Bang du 15 juillet 2018 au 15 janvier 2019, a annoncé, le 11 juillet dernier, la chancellerie du comité populaire de la province de Quang Binh.



Les circuits touristiques seront pris en charge par la Sarl commerciale et touristique Viet Hung, basée à Quang Binh.



Les grottes Vom et Giêng Ngoc sont toutes situées dans le réseau Vom.



Selon le comité de gestion du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, Vom se trouve à 4 kilomètres de la piste Hô Chi Minh. La gorge de la grotte, de 100 mètres de large et 50 mètres de haut, communique avec un lac que les visiteurs devront traverser pour entrer.



Se trouve à l'intérieur un gouffre de 200 mètres de haut et de 50 mètres de large, ainsi qu'un ruisseau souterrain qui rejoint la rivière Chay.



La grotte de Giêng Vooc, située à 1 kilomètres de la zone écologique de la rivière Nuoc Mooc, mesure 400 mètres de long et comprend un réseau de ruisseaux et de lacs. Bien que de petite taille, elle passionnera les explorateurs avec ses magnifiques et spectaculaires stalactites.



Selon les voyagistes, les visiteurs peuvent participer à de nombreuses activités comme l'escalade, le rafting ou le camping de nuit, tout en admirant la diversifié de l’écosystème.-NDEL/VNA