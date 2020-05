Le Comité populaire de la province de Ca Mau (Sud) a ordonné aux organes locales de renforcer les mesures de lutte contre l'érosion et l'affaissement le long des rivières et canaux, des côtes.

Des centaines d'hectares de terres agricoles arides à Ninh Thuan doivent arrêter la production; le bétail, les arbres sont assoiffés et les réservoirs s'épuisent de jour en jour.

Les aires marines protégées constituent l’un des outils les plus efficaces pour la préservation des zones marines et côtières ainsi que des activités économiques connexes comme la pêche et le tourisme.