La foreuse Kèn Bâu-2X dans le bassin Sông Hông (Rivière Rouge). Photo : PVN/CVN La foreuse Kèn Bâu-2X dans le bassin Sông Hông (Rivière Rouge). Photo : PVN/CVN

Hanoï (VNA) - Le Groupe gazo-pétrolier vietnamien PetroVietnam a annoncé avec fierté l’augmentation de ses réserves de pétrole et de gaz en 2020 grâce à l’exploration du puits Kèn Bâu-2X, situé dans un réservoir du Fleuve Rouge, au large du plateau continental du nord du Vietnam.



Le site Kèn Bâu-2X a été foré à 2 km du premier puits Kèn Bâu-1X à partir du 29 février 2020 et, le forage étant devenu opérationnel au bout de 150 jours.



L’exploration de ces puits est mise en œuvre par deux sociétés : Eni Vietnam B.V. et ESSAR E&P Limited.



Eni Vietnam B.V. a effectué deux minitests de tige de forage (DST) pour collecter des échantillons du fluide souterrain qui ont montré une accumulation importante d'hydrocarbures dans le puits. Les découvertes obtenues à Kèn Bâu-2X en 2020 et Kèn Bâu-1X en 2019 ont ainsi confirmé l'existence de réserves de pétrole et de gaz dans les zones et les blocs adjacents.



Eni Vietnam B.V. et ESSAR E&P élabore donc actuellement un plan d'évaluation global pour l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région. Les partenaires présenteront alors un rapport des réserves disponibles et prévoient que les puits Kèn Bâu-1X et 2X soient commercialement exploitables à partir de 2028.



L’exploration de ces puits représente une prémisse importante pour le développement des activités pétrolières et gazières de PetroVietnam dans la région et au-delà. Ils devraient notamment contribuer à un développement très fort de la filière dans la région du Centre, à Huê et à Quang Tri.



Le succès de ces sites d’exploration devrait également contribuer à garantir la sécurité énergétique nationale et à promouvoir un développement plus pérenne du secteur pétrolier et gazier vietnamien à l’avenir. - CVN/VNA

