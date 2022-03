Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam et la Malaisie ont publié une déclaration de presse commune dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, à l’invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.



La déclaration de presse commune affirme que la visite du chef du gouvernement malaisien au Vietnam du 20 au 22 démontre le ferme engagement des deux parties à consolider leur amitié, leur coopération à long terme et leur partenariat stratégique, vers une reprise durable dans la période post-COVID-19.



Le Premier ministre malaisien s’est entretenu avec son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh. Il a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, au président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, et au président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.



Les Premiers ministres vietnamien et malaisien ont assisté à une cérémonie d’échange de documents de coopération, dont des protocoles d’accord entre les gouvernements des deux pays sur la coopération juridique, sur le recrutement, l'emploi et le rapatriement de travailleurs.



Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique et d’approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie, en particulier dans le contexte où les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.



Les deux parties ont affirmé leur engagement à approfondir la coopération politique et économique en promouvant et en maintenant régulièrement les contacts de haut niveau et en renforçant les mécanismes de coopération bilatérale disponibles.



Les dirigeants ont souligné l'importance de promouvoir fermement le commerce bilatéral de façon qu’il soit équilibrée et durable, de s'efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 18 milliards de dollars d'ici 2025, de s'orienter vers un équilibre commercial entre les deux pays.



Les dirigeants vietnamiens ont hautement apprécié le rôle de la Malaisie en tant que deuxième plus grand investisseur de l'ASEAN au Vietnam avec un capital enregistré total de 13 milliards de dollars. Les deux parties ont convenu d'élargir la coopération en matière d'investissement entre les deux pays, d'intensifier la coordination pour profiter efficacement des accords commerciaux de nouvelle génération auxquels les deux pays participent.



Les dirigeants ont convenu de renforcer l'échange d'informations et la coordination entre les Marines et les Garde-côtes des deux pays afin de répondre efficacement aux problèmes qui se posent en mer. Les deux parties ont affirmé leur soutien à la promotion de la coopération maritime et océanique dans des domaines prioritaires tels que le développement durable de l'économie maritime, la gestion des ressources et la protection de l'environnement marin.



Les dirigeants ont réaffirmé l'importance d'intensifier la coopération pour assurer la résilience et le développement durable de l'économie dans la période post-COVID-19. Les deux parties ont convenu d'accélérer les négociations d'un nouvel accord aérien bilatéral et se sont félicitées de la conclusion rapide d'un accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination, contribuant à faciliter l'organisation de vols commerciaux internationaux sûrs et réguliers entre les deux pays.



Les deux parties se sont engagées à renforcer la coordination dans l’édification de la Communauté de l'ASEAN. Elles ont affirmé leur soutien au rôle actif de l’ASEAN pour aider le Myanmar à surmonter la crise actuelle et à revenir à la normale, y compris la mise en œuvre du consensus en cinq points de l'ASEAN sur le Myanmar.



Les dirigeants ont réaffirmé la position constante de l’ASEAN sur la Mer Orientale, ainsi que l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends sans recourir à la force ni menacer d’y recourir, selon les principes largement reconnus par le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Les deux parties ont appelé à une mise en oeuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), insistant sur la nécessité de maintenir et de promouvoir un environnement favorable aux négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC).



Les deux parties se sont enfin félicitées des résultats importants obtenus lors de la visite, qui ont contribué à renforcer davantage l'amitié et le partenariat stratégique entre la Malaisie et le Vietnam.-VNA