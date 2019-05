Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse (droite), le Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli et son épouse, avant leur entretien. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 9 au 13 mai. A cette occasion, les deux pays ont publié une déclaration commune.



Selon cette déclaration, le Premier ministre népalais s’est entretenu avec son homologue vietnamien. Il a également rencontré la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan, rendu visite à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et assisté à un forum d’affaires Vietnam – Népal.



Lors de leur entretien, les deux Premiers ministres ont souligné le rôle important du bouddhisme pour resserrer les liens entre les peuples des deux pays. Ils ont déclaré saluer l’organisation d’activités pour fêter le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020. Ils ont en outre affirmé que cette visite, la première d’un Premier ministre népalais au Vietnam, ouvrirait une nouvelle période des relations bilatérales et aiderait à renforcer la coopération entre les deux nations dans le tourisme, le commerce et les échanges entre habitants.



Les deux dirigeants ont convenu de multiplier les visites de délégations, les contacts de haut niveau et les échanges entre habitants. Ils ont appelé les organes compétents à étudier et établir des mécanismes de coopération dans l’économie.



Nguyen Xuan Phuc et K.P. Sharma Oli ont décidé d’échanger des expériences liées à l’application des lois et d’étudier la possibilité de négocier et signer des conventions de coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, ainsi que dans la justice pénale.



Les deux parties se sont par ailleurs engagées à renforcer leur coopération dans la culture et le tourisme. Elles ont insisté sur la nécessité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays, avant de convenir d’accélérer la fondation d’une association d’amitié Vietnam – Népal à Hanoï.



Les deux Premiers ministres ont également décidé d’intensifier la coopération bilatérale dans les sciences et les technologies, l’information et la communication, la logistique et la résilience aux catastrophes naturelles.



S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, ils ont souligné l’importance du respect de la Charte de l’ONU, des principes et des normes du droit international. Ils ont réaffirmé leur volonté de maintenir le multilatéralisme et de rechercher des solutions aux problèmes communs. Ils ont décidé de renforcer leur collaboration au sein des forums régionaux et internationaux, dont l’ONU.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié le gouvernement népalais pour son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.



Le Premier ministre K.P. Sharma Oli a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite au Népal. L’invitation a été acceptée.



Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d’une convention concernant l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, d’un mémorandum sur l’établissement d’un mécanisme de consultation entre les deux ministères des Affaires étrangères, et d’une lettre d’intention sur les négociations et la signature d’un accord-cadre pour la coopération dans le commerce et l’investissement. -VNA