Hanoi (VNA) - À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao, Thongloun Sisoulith, du 1er au 3 octobre, les deux pays ont publié une déclaration commune sur le renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos dans la nouvelle situation.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à droite) et son homologue lao Thongloun Sisoulith, le 1er octobre à Hanoi. Photo : VNA

La déclaration commune indique que le Premier ministre Thongloun Sisoulith s’est entretenu avec son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong et a rencontré la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân. Les deux chefs de gouvernement ont assisté à la signature de huit documents de coopération.Les dirigeants des deux pays ont échangé des informations sur le développement socio-économique et les relations extérieures de leur pays respectif, et ont discuté en profondeur des orientations et des mesures visant à renforcer et à accroître les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays dans les temps à venir.Les deux parties ont affirmé qu’elles vont continuer de travailler en étroite collaboration et de se soutenir mutuellement sur le chemin de défense et de développement nationaux de chaque pays, tant dans le cadre bilatéral qu’au sein des forums régionaux et internationaux.Dans le contexte de fortes fluctuations et de défis dans les situations internationale et régionale, les deux parties ont souligné l’importance vitale des relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, qu’elles considèrent comme une règle immuable et la force motrice pour l’existence et le développement de l’œuvre révolutionnaire de chaque pays.Sur cette base, les deux parties ont convenu de maintenir l’échange de délégations et de contacts à tous les niveaux et par tous les canaux de manière plus rationnelle, efficace et concrète, en mettant l’accent sur le partage d’expérience et la recherche de solutions aux difficultés et aux obstacles.Elles ont de nouveau souligné l’importance d’une coopération étroite dans le domaine de la défense et de la sécurité et ont convenu de s’accorder mutuellement un ferme soutien pour faire face aux défis de plus en plus divers et complexes en matière de sécurité et de défense. Elles sont parvenues à un consensus sur la coordination pour bien appliquer les traités et les accords bilatéraux sur la frontière et le territoire.Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir et à renforcer l’efficacité de la coopération économique, culturelle, scientifique et technologique en mettant pleinement à profit la force et le potentiel de chaque pays.Elles ont hautement apprécié les changements positifs dans les relations commerciales bilatérales dans le passé récent et ont convenu de déployer des efforts communs pour renforcer davantage les liens vers un taux de croissance annuel stable de 10-15% de la valeur des échanges.Les deux parties ont accordé une attention particulière à la coopération en matière d’éducation, de formation et de développement des ressources humaines, en convenant de poursuivre leur coordination en vue de la mise en œuvre efficace des accords de coopération en matière d’éducation et de formation.Elles ont convenu de se coordonner pour promouvoir leur coopération dans le cadre du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) et de mener à bien le Plan d’action pour la connectivité économique Cambodge-Laos-Vietnam à l’horizon 2030 adopté au 10e Sommet du CLV en mars 2018 à Hanoi.Les deux parties ont convenu de partager des informations en temps utile et de coordonner étroitement leurs efforts et avec les pays et organisations internationales concernés pour la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong dans l’intérêt commun des peuples de la sous-région.Elles ont convenu de continuer à assurer une coordination efficace et un soutien mutuel dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux, notamment ceux de l’ASEAN, de l’ONU, de l’OMC, de l’ASEM, du Mouvement des non-alignés et de la sous-région du Mékong, y compris la Commission du Mékong.Elles ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la primauté du droit, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que du règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Ils ont réitéré la position de principe de l’ASEAN concernant la Mer Orientale, qui a été exprimée dans les récentes déclarations du groupe, en particulier le Communiqué conjoint de la 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN à Bangkok en juillet 2019.Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a invité le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse à se rendre en visite officielle au Laos à un moment opportun. Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc Phuc a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA