Hanoï (VNA) – Un film fantastique, Huyêt Rông (Sang de Dragon ou Blood Dragon en anglais), comprendra cinq épisodes donnant à voir des moments de la vie des empereurs et des héros des premières dynasties des Lê et Ly.

Une scène de Phuong Khâu, série télévisée sur la dynastie Nguyên au XIXe siècle.

Le 1er chapitre du film Huyêt Rông sera consacré au général Lê Hoàn qui servit la dynastie des Dinh en 979. Lê Hoàn dirigea l’armée qui repoussa l'invasion chinoise Song en 981. Il devint plus tard le premier empereur de la dynastie des Lê antérieures, nommé Lê Dai Hành (941-1005).

Le 2e chapitre, quant à lui, mettra en valeur le roi Ly Thai Tô (974-1028), premier roi de la dynastie des Ly de 1010 à 1028. Le roi Ly Thai Tô a déplacé la capitale du Dai Viêt (Grand Viêt) de Hoa Lu (situé aujourd’hui dans la province de Ninh Binh) à Dai La en 1010, et l'a renommée Thang Long (Dragon ascendant), maintenant Hanoï. Cette décision a marqué le début d’une période nouvelle et plus radieuse dans le développement du pays.



Huyêt Rông mettra en avant les thèmes du patriotisme et de dévotion. Mais les intrigues amoureuses et les secrets de la famille royale seront également mis en évidence.



"Ce film est une grosse production et nous espérons qu’il sera apprécié et qu’il donnera le goût de l’histoire aux futurs spectateurs", a déclaré le réalisateur du film Huynh Tuân Anh dans une interview avec les médias locaux après le lancement de son projet de film.

Une esquisse de personnage de "Huyêt Rông", un film historico-fantastique mettant en scène des empereurs vietnamiens des premières dynasties des Lê et Ly.

Passionné d’histoire, Huynh Tuân Anh a déjà à son actif une série remarquée, Phuong Khâu, qui se passait durant la dynastie des Nguyên (1802-1945) au XIXe siècle, et qui avait été particulièrement suivie par le jeune public après sa sortie l’année dernière.

La série de 18 épisodes met en avant la reine mère Tu Du qui a aidé son fils, Hông Nhâm, à devenir l'empereur Tu Duc. Ce dernier connaitra le plus long règne de tous les monarques de la dynastie des Nguyên, régnant de 1848 (après la mort de son père l'empereur Thiêu Tri) à 1883.



Pour la série, Huynh Tuân Anh a invité des dizaines d'historiens et de spécialistes de la culture, dont l'historien Nguyên Khac Thuân et le professeur Lê Van Lan, à participer au scénario.



L’Artiste du Peuple Hông Vân, l’Artiste Émérité Thành Lôc et l’actrice américano-vietnamienne Hông Dào avaient les rôles principaux. Véritable plongée historique, plus de 200 costumes, dont la moitié faits à la main, ont été utilisés.



"Je crois que Huyêt Rông sera bien meilleur, a déclaré le réalisateur Huynh Tuân Anh, qui a utilise cette fois-ci la technologie 3D pendant le tournage.



Le réalisateur et son équipe se sont rendus sur de nombreux sites à Ninh Binh et Hanoï pour se préparer au tournage. Celui-ci devrait se terminer en septembre prochain. -CVN/VNA