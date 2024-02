Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a présidé le 21 février à Hanoï une réunion pour discuter du projet de loi sur les industries de la défense, de la sécurité et la mobilisation industrielle.



Lors de la réunion, Vuong Dinh Hue a indiqué que ce projet de loi avait été soumis à l’Assemblée nationale pour examen lors de la 6e session de la 15e législature de l’organe législatif et qu'après cette session, le Comité permanent de l'AN avait chargé la permanence de la Commission de la défense et de la sécurité de l'AN de collaborer avec les rédacteurs pour améliorer le projet.



Comme prévu, le projet de loi sera discuté lors de la prochaine réunion du Comité permanent de l'AN, avant d'être soumis à l’AN pour approbation lors de sa 7e session prévue en mai prochain, a-t-il déclaré.



Vuong Dinh Hue a souligné l'importance du projet de loi qui comprend de nombreuses politiques spécifiques pour le développement des industries de la défense et de la sécurité et l'institutionnalisation des orientations du Parti sur la construction et le renforcement de ces industries et la mobilisation industrielle.



Lors de la réunion, le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l'AN, Le Tan Toi, a présenté un rapport sur la collecte d'idées et les ajustements du projet de loi.

Après la révision, le projet de loi compte désormais sept chapitres avec 86 articles. -VNA