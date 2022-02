La vieille ville de Hoi An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement approuvé l’organisation de l’Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022 (Visit Vietnam Year – Quang Nam 2022).

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 25 mars sur l'île « Ky uc » (Souvenirs) dans la vieille ville de Hoi An.

Ayant pour thème « Quang Nam - Destination du tourisme vert », l'Année nationale du tourisme 2022 comprendra environ 180 activités placées sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le comité populaire de la province centrale de Quang Nam.

Quang Nam organisera des activités sur six thèmes : Voyage printanière à Quang Nam (entre janvier et mars) ; Tourisme fluvial, agrotourisme et produits agricoles qualifiés dans le cadre du programme "Une commune, un produit" (OCOP) (entre avril et juin) ; À rendez-vous à Chu Lai (entre avril et septembre) ; Visites culturelles chez des ethnies minoritaires et la piste légendaire Ho Chi Minh (entre mai et août) ; Quang Nam - sentiment de l'été ; Couleurs des patrimoines (entre septembre et décembre).

Une fête des lanternes à Hoi An en l'honneur de l’Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022. Photo: VNA

L'Année nationale du tourisme 2022 est une opportunité pour la province de Quang Nam de relancer son secteur du tourisme après une longue période sombre due à la pandémie de COVID-19, et de présenter sa culture et son potentiel touristique aux amis internationaux. -VNA