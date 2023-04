Un marché à Kuala Lumpur, Malaisie. Photo : AFP/VNA

Kuala Lumpur, 13 avril (VNA) - Les employés malaisiens ont exprimé leurs inquiétudes concernant la stabilité financière et de l'emploi dans un contexte de ralentissement économique chargé de restructurations d'entreprises mondiales, d'augmentation des coûts d'exploitation et de taux d'intérêt élevés, selon l'agence artistique Randstad Malaysia.Randstad a déclaré le 12 avril que 60% des personnes interrogées dans son enquête craignaient de perdre leur emploi en Malaisie.Bien que 80 % des répondants s'inquiètent de l'impact de l'incertitude économique sur leurs moyens de subsistance, et 86 % conservent une forte confiance dans leurs employeurs pour leur assurer la sécurité.Avec de nouvelles annonces de restructurations d'entreprises et de licenciements dans le monde, les inquiétudes concernant la stabilité de l'emploi et des revenus augmentent également en Malaisie, a déclaré le directeur national de Randstad Malaysia, Fahad Naeem.Dans l'enquête, 65 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'accepteraient pas une nouvelle offre d'emploi si elle n'apportait pas une augmentation de salaire significative.Au lieu de reporter leurs décisions de carrière jusqu'à ce que l'économie soit stable, l'enquête a révélé que les gens recherchent activement un emploi pour maintenir leur capacité à payer les services essentiels et poursuivre le mode de vie souhaité.- VNA