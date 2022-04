Photo: VNA



Hanoï (VNA) - De nombreuses nouvelles politiques entrent en vigueur en avril, telles que la réduction de la taxe d’environnement sur l'essence, le soutien aux travailleurs du tourisme, l'assouplissement des conditions pour devenir enseignants des universités et des collèges de pédagogie, l’application des factures électroniques à l'échelle nationale.



Réduction de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence



La Commission permanente de l'Assemblée nationale a officiellement approuvé le 23 mars une résolution sur la réduction de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence, le diesel, le mazout et les lubrifiants. Cette mesure s’appliquera à partir du 1er avril jusqu’au 31 décembre 2022.



La taxe de protection de l'environnement sur l'essence (hors éthanol), le diesel, le mazout et les lubrifiants a diminué de 50% et sur le kérosène de 70%. Précisément, celle de l'essence passe de 4.000 dôngs/litre à 2.000 dôngs/litre. Les tarifs du diesel, du mazout et des lubrifiants sont réduits à 1.000 dôngs/litre, de la graisse pour moteur à 1.000 dôngs/kilo, du kérosène à 300 dôngs/litre.



Application des factures électroniques à l'échelle nationale



L'application des factures électroniques aux entreprises, aux foyers et aux particuliers dans les 57 provinces, villes est une des mesures les plus remarquables de la décision N° 206/QD-BTC du ministère des Finances.



Auparavant, à partir de novembre 2021, les factures électroniques étaient déployées seulement dans 6 provinces et villes : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Phu Tho, Quang Ninh et Binh Dinh. À partir de ce mois-ci, les autres provinces et villes metront elles aussi en œuvre des factures électroniques.



Les Départements des impôts de 57 provinces et villes sont chargés de créer un comité de pilotage pour favoriser l'utilisation des factures électroniques dans leur localité.



Soutien à la formation professionnelle pour les travailleurs du tourisme



Selon la circulaire 12/2022/TT-BTC du ministère des Finances entrant en vigueur le 9 avril 2022, les entreprises et les organisations du secteur touristique seront soutenues avec une partie des frais de formation et d’amélioration des compétences des travailleurs prise en charge par l’État.



Les participants à des cours de formation professionnelle d'une durée maximale de 3 mois bénéficieront d’un soutien pour les frais ne dépassant pas 4,5 millions de dôngs/personne/cours.



Pour un cours de formation professionnelle de plus de 3 mois, le soutien ne doit pas dépasser 1,5 million dôngs par mois et durer au maximum 6 mois.



Certificat de formation au statut d’enseignant du collège de pédagogie et de l’université



La circulaire 4/2022/TT-BGDĐT du ministère de l'Éducation et de la Formation, entrant en vigueur le 19 avril, modifie et complète un règlement relatif à la nomination des enseignants dans les collèges pédagogiques et les universités.



Elle permet l'application d’une seule norme générale pour le certificat de formation au statut d’enseignant du collège de pédagogie et de l’université.



L’attestation de formation délivrée avant le 30 juin 2022 est également acceptée et peut être utilisée pour participer aux examens de recrutement ou de promotion.-CVN/VNA