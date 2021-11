Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les importateurs dans l'Union européenne (UE) envisagent de vendre des marchandises avec modération pour la fin de l'année, ce sera donc une très bonne opportunité pour les exportateurs vietnamiens.

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) apporte des opportunités au Vietnam pour devenir un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, tout en créant des opportunités commerciales pour les entreprises vietnamiennes sur le marché européen.

Mme Nguyen Thao Hien, directrice adjointe du Département des marchés européens et américains (ministère de l'Industrie et du Commerce), a estimé que le marché de l'UE se redressait fortement. Cependant, dans le contexte d'épidémie, les entreprises doivent accorder une attention particulière au commerce électronique transfrontalier. Aux termes de l'EVFTA, presque toutes les transactions commerciales des deux côtés sont exonérées de taxes. Les exportations de marchandises vers l'UE via le commerce électronique transfrontalier est un nouveau problème auquel les entreprises doivent prêter attention.



«Qu'elles exportent via le commerce électronique ou de manière traditionnelle, les entreprises vietnamiennes doivent toujours satisfaire aux normes techniques de l'UE. Elles doivent surveiller activement l'évolution du marché et saisir rapidement les changements. Pendant la pandémie, les réglementations de l'UE, en particulier celles concernant le mouvement des marchandises, changent fréquemment», a indiqué Mme Hien.



En plus des réglementations habituelles, Mme Hien a également noté que le marché européen a également ses propres et strictes réglementations pour chaque article et produit. -CPV/VNA