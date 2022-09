L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung (à gauche), et le président de l'Agence commerciale italienne ( ICE ), Carlo Ferro. Photo: VNA

Rome (VNA) - Un forum de coopération économique Vietnam – Italie a eu lieu le 19 septembre à Rome, permettant aux entreprises participantes de rechercher des possibilités de coopération.

L'événement a été co-organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassade du Vietnam en Italie et l'Agence commerciale italienne (ICE).

L'ambassadeur vietnamien Duong Hai Hung s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a souligné le développement des relations Vietnam - Italie dans tous les domaines, notamment l'économie, avec un commerce bilatéral de 4,25 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2022, en hausse de 13,9% en glissement annuel.

Il a mis en évidence quatre raisons pour une coopération bilatérale plus prospère dans les temps à venir, à savoir la bonne amitié traditionnelle et la volonté politique des dirigeants; l'attractivité de l'économie vietnamienne; l'entrée en vigueur de cadres juridiques favorisant l’import-export; et les accords de libre-échange dont le Vietnam est membre.

Pour sa part, le président de l'ICE, Carlo Ferro, a affirmé que le potentiel de coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Italie était énorme.

Présentation de produits vietnamiens au Forum de coopération économique Vietnam – Italie. Photo: VNA

Actuellement, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), tandis que l'Italie est le quatrième partenaire du Vietnam au sein de l'UE. -VNA