Un coin de Liên Chiêu, ville de Dà Nang. Photo: VNA



Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) poursuit sa reprise post-Covid, affirmant sa position en tant qu’une destination touristique phare et qu’un environnement d’investissement attractif.



Selon l’Office municipal des statistiques, au cours des huit premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires des prestataires de services d’hébergement et de restauration a bondi de 56,1% en glissement annuel pour atteindre 11.859 milliards de dôngs.



Le nombre total de nuitées est estimé à près de 2,4 millions de touristes (+125,7%) dont 221.000 étrangers (+144,9%). La ville a organisé de nombreux événements marquants visant à attirer davantage de touristes vietnamiens et étrangers pour la phase post-Covid-19.



A l’occasion de la Fête nationale (2 septembre), la ville a accueilli environ 60.300 touristes arrivés par voie aérienne. Elle a organisé une riche palette d’activités telles que Festival du tourisme de golf de Dà Nang 2022, Championnat national de voile pour les jeunes, Programme de musique de rue, Danse du fleuve Hàn, spectacle d’instruments de musique ethniques, etc.



L’arrondissement de Son Trà a inauguré la rue des fresques murales Mân Thai sur plus de 1.200 m2, d’un investissement de 600 millions de dôngs, retraçant l’histoire d’un ancien village de pêche et promouvant le tourisme communautaire local.



En outre, le comité permanent municipal du Parti de Dà Nang est déterminé à faire de l’arrondissement de Liên Chiêu d’ici 2030 et les années suivantes une technopole, une destination touristique de premier plan, un centre logistique et une ville intelligente ;



Pour réaliser cet objectif, la ville encouragera la planification, l’investissement dans la construction et le développement du port maritime de Liên Chiêu, d’un pôle logistique maritime concentré dans le nord de la baie de Dà Nang, d’une gare de fret de Kim Liên et des zones urbaines.



Parallèlement, Liên Chiêu élaborera un programme de développement des services touristiques pour la période 2020-2025, avec une vision à l’horizon 2030, accélérera des projets tels que la zone d’écotourisme de Nam O, la zone touristique de Lang Van, le projet Mikazuki Hotel & Spa Resort et l’organisation d’un marché nocturne et d’une rue piétonne de style japonais.



En juin dernier, Dà Nang a organisé avec succès le Forum d’investissement de Dà Nang 2022 destiné à promouvoir le potentiel, les avantages et les opportunités d’investissement de Dà Nang auprès des entreprises vietnamiennes et étrangères.



La ville appelle à l’investissement dans sept projets clés dont le port de Liên Chiêu, le Complexe de centres financiers, commerciaux et de divertissement, l’espace créatif de Dà Nang, les centres commerciaux, hôpitaux, écoles et maisons de repos internationales.



Selon le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyên Van Quang, Dà Nang s’emploie à créer des conditions en termes de planification et d’infrastructures pour accueillir des flux d’investissements. Par ailleurs, les autorités municipales s’efforce d’améliorer l’environnement des affaires, de simplifier les procédures administratives et de raccourcir le processus de sélection des investisseurs.-VNA