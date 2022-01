Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La visite de travail au Vietnam du 18 au 22 janvier de la première officière de l’Assemblée nationale hongroise, Márta Mátrai, doit apporter de nouvelles opportunités aux relations commerciales entre les deux pays.

Le commerce entre le Vietnam et la Hongrie n'a cessé de croître ces dernières années et dispose encore de nombreux potentiels.

Grâce à l'accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), entré en vigueur le 1er août 2020, le commerce entre le Vietnam et la Hongrie a dépassé le milliard de dollars pour la première fois en 2020 pour atteindre 1,297 milliard de dollars, en hausse de 73,88 % par rapport à l'année précédente. Toujours en 2020, les exportations vietnamiennes vers ce pays européen étaient estimées à 925 millions de dollars, soit un bond de 126,69%, selon le Département des marchés européens et américains du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.



En raison de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a chuté de 15,2 % en 2021 pour s’établir à plus d'un milliard de dollars. Le Vietnam a exporté pour 570 millions de dollars de marchandises vers la Hongrie (-38,4%) et a importé pour 529 millions de dollars (+42,4 %).



Pham Van Cong, conseiller au commerce et chef de l'Office du Commerce du Vietnam en Hongrie, a estimé que les produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles, avaient beaucoup d’opportunités pour renforcer leur présence en Hongrie. En particulier, l'EVFTA accorde des avantages tarifaires aux produits vietnamiens.



Pham Van Cong a recommandé aux entreprises de mener des études profondes sur le marché. Elles peuvent demander l'aide de l’Office du Commerce du Vietnam en Hongrie pour minimiser les risques commerciaux.-VNA