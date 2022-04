Hanoï, 8 avril (VNA) - Le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne se développe dans divers domaines, et il est possible pour les deux parties de renforcer davantage les liens avec de nombreuses nouvelles opportunités, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh. Photo : VNA

Lors de son interview accordée au corresponsant de l'Agence vietnamienne d’Information le 7 avril après avoir présenté ses lettres de créance, le diplomate a souligné que lors de leurs entretiens téléphoniques du 31 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le Premier ministre allemand Olaf Scholz avaient convenu de travailler plus étroitement ensemble pour promouvoir la confiance et la coopération dans tous les domaines, ce qui est aussi un souhait des dirigeants et des peuples des deux pays.

Concernant le partenariat dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité et de la défense, le diplomate vietnamien a exprimé sa conviction que les relations amicales et de confiance entre les deux pays continueraient d'être renforcées et promues pour devenir plus concrètes et plus intégrales.

Photo : VNA

Il a déclaré que dans les temps à venir, les deux parties travailleraient ensemble pour compléter et mettre en œuvre un plan d'action stratégique pour la période 2022-2024, tout en augmentant les échanges de délégations après deux ans d'interruption en raison du COVID-19, et en renforçant l'efficacité des mécanismes de consultation et de coopération tels que le partenariat stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le Comité mixte de coopération économique et les consultations au niveau gouvernemental sur la coopération au développement et le dialogue sur l'État de droit.

Les deux pays renforceront la coopération parlementaire dans les aspects bilatéraux et multilatéraux, tout en promouvant des dialogues réguliers entre le Parti communiste du Vietnam et les Partis politiques allemands, dont celui au pouvoir, a-t-il déclaré.

Le diplomate a exprimé l'espoir que l'Allemagne jouerait un rôle de plus en plus important dans le soutien et la promotion du développement durable, de la prospérité, de la paix et de la stabilité ainsi que dans le respect du droit international dans la région Asie-Pacifique et l'Asie du Sud-Est, la région du Mékong et la Mer Orientale en particulier.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a déclaré que dans les temps à venir, son ambassade continuerait à mener des activités pour connecter et soutenir les milieux d'affaires des deux parties afin de tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange UE-Vietnam, créant une percée dans le commerce bilatéral et le partenariat d'investissement.

Elle travaillera également avec les autorités des deux parties pour accélérer la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), tout en contribuant à renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel tels que la formation professionnelle, la recherche, l'énergie, la transformation numérique, le changement climatique, la transformation agricole et les soins de santé.

L'ambassadeur a espéré que davantage d'étudiants vietnamiens auraient la possibilité d'étudier en Allemagne, et que les activités d'échanges entre les deux peuples, culturels entre autres, seraient augmentées et élargies, ainsi que la coopération entre localités.

Le diplomate a en outre déclaré que davantage d'efforts seraient déployés pour former une organisation de la communauté vietnamienne en Allemagne. - VNA