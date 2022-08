Le Vietnam est actuellement la destination de nombreuses grandes entreprises telles qu’Apple, Samsung, Canon, LG, Sumitomo, Foxconn...

Photo : VNA/CVN



Hanoï (VNA) - Le Vietnam crée des conditions de base favorables au développement des parcs industriels et des zones économiques. Avec un environnement d'investissement et de commerce de plus en plus perfectionné et des infrastructures techniques de plus en plus développées en particulier les routes interrégionales.



Le groupe Samsung investira au Vietnam 3,3 milliards d'USD cette année et préparera les conditions d'une production d'essai de produits de grille de puces semi-conductrices pour commencer la production de masse à partir de juillet 2023 (à l'usine Samsung Electro-Mechanics Vietnam, située dans la province de Thai Nguyên, Nord).



Plus précisément, en juillet 2022, Samsung Electronics a organisé la première livraison de puces gravées en 3 nanomètres lors d’une cérémonie, une étape clé dans la course à la fabrication des puces les plus avancées et les plus efficaces à ce jour. Lors de sa visite au Vietnam, le dirigeant du groupe Samsung a également exprimé sa volonté d'investir dans le domaine des semi-conducteurs, en plus de deux autres produits clés, les appareils mobiles et l'électroménager, afin de perfectionner la chaîne de fabrication dans le domaine de l'électricité et de l'électronique.



Bùi Kim Thùy – haute représentante du US-ASEAN Business Council (USABC) - a fait savoir qu'Apple a préparé les étapes de production des éléments intrants au Vietnam, ce qui intéresse beaucoup la communauté des affaires. En plus de Apple, Bùi Kim Thùy a déclaré que de nombreuses entreprises américaines apprécient également les politiques du Vietnam pour attirer les investissements directs étrangers.



Par conséquent, le groupe Boeing a déclaré qu'il y aurait des discussions avec les autorités pour organiser une grande conférence d'affaires en août 2022, ouvrant la campagne pour transformer le Vietnam en une plaque tournante de l'aviation de la région et développer l'industrie de soutien, au service de l'industrie aéronautique.



Aux côtés de Boeing, de nombreux autres investisseurs ont également prévu de mettre leurs capitaux dans la fabrication de dispositifs et de composants semi-conducteurs au Vietnam, tels que : Amkor (République de Corée) avec un plan de 1,6 milliard d’USD ; Hana Micron (République de Corée) avec un projet d'investissement de 500 millions d’USD au Vietnam. Il y a aussi Renesas, Applied Micro, Splendid, Sonion... avec des projets de petite et moyenne envergure.



De belles perspectives

La tendance du déplacement de la chaîne d’approvisionnement devient de plus en plus concrète. Photo : VNA/CVN



Trân Quôc Phuong, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, a déclaré que le Vietnam pose les bases pour le développement de parcs industriels et zones économiques. Les infrastructures techniques ; en particulier les routes interrégionales, en connexion avec les marchés internationaux, ont été modernisées et développées, créant de bonnes conditions pour la production et les activités commerciales.



Toujours selon le vice-ministre Trân Quôc Phuong, la position internationale du Vietnam est en train de s'élever ; le marché d'exportation s'ouvre grâce à des accords de libre-échange multilatéraux et bilatéraux et une main-d'œuvre capable de réagir efficacement aux changements de la science et de la technologie. Par conséquent, le Vietnam est actuellement la destination de nombreuses grandes entreprises telles qu’Apple, Samsung, Canon, LG, Sumitomo, Foxconn...



Dô Thi Thuy Huong, vice-présidente de l'Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), membre du comité exécutif de l'Association vietnamienne des entreprises électroniques (VEIA), a également déclaré que la tendance du déplacement de la chaîne d’approvisionnement devient de plus en plus concrète. De grandes entreprises du monde ont déplacé leurs usines et chaînes de production de la Chine vers les pays voisins, et en particulier vers le Vietnam.



Prenons un exemple, Apple a déplacé 11 usines taïwanaises (Chine) au Vietnam. Dans le même temps, de nombreuses autres entreprises telles que Foxconn, Luxshare, Pegatron, Wistron ont également agrandi leurs installations existantes au Vietnam. Samsung a construit le plus grand centre de recherche et développement du groupe en Asie du Sud-Est d'une valeur de 220 millions d’USD à Hanoï et prévoit également de continuer à agrandir ses usines de Bac Ninh, Thai Nguyên...