Production de vis (pour l'exportation et la consommation sur le marché intérieur) à la SARL taïwanaise Kien Dat, dans le parc industriel d'Agtex Long Binh (ville de Bien Hoa). Photo: Baodongnai

Hanoï (VNA) - Avec 5,8 milliards de dollars, Taïwan (Chine) occupe le 2e rang parmi les pays et territoires investissant dans la province de Dong Nai (Sud).



Parlant de la tendance des investissements taïwanais dans les temps à venir, Peter Wu, président de l'Association commerciale de Taïwan à Dong Nai, a récemment accordé une interview à la presse locale.



Les entreprises taïwanaises ont investi très tôt à Dong Nai, dès que la province venait de s'ouvrir pour accueillir la vague d'investissements directs étrangers (IDE). À ce jour, Dong Nai compte près de 400 projets d'entreprises taïwanaises dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services.



De 1994 à 1995, des entreprises taïwanaises ont commencé à venir à Dong Nai pour investir dans la production industrielle. Après quelques années, la plupart des entreprises pionnières ont remporté un succès et en ont attiré de nombreuses autres pour y installer des usines.



Les procédures d'investissement dans la province sont assez favorables, de sorte que le nombre d'entreprises taïwanaises investissant dans une production nouvelle et en expansion à Dong Nai augmente chaque année. Jusqu'à présent, Taïwan était au deuxième rang des pays et territoires investissant dans la province (après la République de Corée). Les autorités locales préconisent toujours "d'accompagner les entreprises". Les difficultés sont résolues rapidement, ce qui permet aux entreprises de se sentir en sécurité pour choisir un lieu pour leurs usines.



Depuis quelques années, nombre d’entreprises taïwanaises ont choisi d'investir à Dong Nai en raison des nombreux avantages en termes d’infrastructures de communication en cours de construction qui relieront la province avec le Tay Nguyen et le Sud-Ouest. Les entreprises investissent dans le transport rapide de marchandises, réduisant de nombreux coût. Dans les mois et années à venir, de nombreuses entreprises taïwanaises viendront à Dong Nai pour investir dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture, le commerce et les services...



Lorsque l'épidémie de COVID-19 se sera calmée, Dong Nai sera choisie par de nombreuses entreprises d'IDE pour délocaliser leurs usines. Aussi province devrait-elle investir dans la construction des infrastructures, renforcer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée.



Selon M. Peter Wu, les entreprises taïwanaises continueront d'investir au Nord avec de nombreux projets électroniques et au Sud dans la mécanique, l'ingénierie aéronautique et la fabrication de composants de machines. La plupart des projets utilisent de hautes technologies respectueuses de l'environnement.-CPV/VNA